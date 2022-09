Tu.Vi.: "Entendemos la frustración y pedimos disculpas"

El secretario de gobierno del municipio, Hilario Galli, se expresó en los medios, luego de presentarse junto a otros funcionarios ante los adjudicatarios de las viviendas industrializadas, que verán demorada ‘3 o 4 meses’ más la entrega de las casas. Afirmó que será la Municipalidad de Olavarría la que absorba los mayores costos, que va a resultar de continuar la obra, y que los adjudicatarios comenzarán a pagar una cuota valor marzo 2022. Para él, las causas de las fallas de la empresa son mas externas (situación económica), que propias. Consideró que la oposición 'intenta instalar términos y concepciones' que no se condicen con lo que los funcionarios hacen.