Galli: "Está muy complejo el tema de seguridad"

El intendente dialogó con los medios en la escena del crimen, en la Estación de Servicio de Rivadavia y Ruta 226. Afirmó que el playero está fuera de peligro, según le advirtió el Dr. Caputo. Detalló que se llevan a cabo tareas de prevención, pero no alcanza. 'Hace falta de todo' señaló cuando se le consultó si tiene restricciones materiales para tareas preventivas, agregando que la cuestión social debe abordarse, no sólo el tema policial.