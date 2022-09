La industria PyME creció 1,2% anual en agosto

La mejor performance en agosto estuvo en dos ramas industriales: “Químicos y Plásticos” y “Papel, cartón, edición e impresión”, ambos con un aumento anual de 9%. La peor, ocurrió en “Textiles e Indumentaria” con un retroceso de 13% en el mismo periodo.

1) Alimentos y bebidas: La producción subió 2,9% anual y 5,3% mensual en agosto. El mercado interno, a pesar del factor precios, se mantiene firme, pero las empresas exportadoras señalan que están teniendo más problemas para colocar sus productos en el exterior por la menor demanda internacional. Si bien los proveedores fueron normalizando las entregas, las firmas consultadas marcaron que hay faltantes y continúan las subas de importes de los proveedores. Los que usan harina de insumo, fueron coincidentes en que el producto sigue llegando con aumentos en cada entrega.

“Estamos sacando productos nuevos, por eso estimamos que nuestras ventas seguirán creciendo muy bien”, auguraron desde una pyme dedicada a la elaboración de pastas frescas y productos de panadería y confitería de San Salvador de Jujuy.

Las empresas del sector trabajaron con 68,2% de la capacidad instalada, 1,9 puntos por debajo de julio.

2) Indumentaria y textil. Hubo una baja del 13% anual y 2,6% mensual. Los empresarios señalan que se les está haciendo cuesta arriba la actividad por los incrementos en insumos como hilos, estampería, telas, tintas, o látex, entre otros. Las pymes enfrentan el dilema de que los proveedores nacionales subieron hasta 50% el monto de muchos insumos de un mes a otro, pero cuando dejan de comprarles y quieren importar, se les demoran las entregas. Sin embargo, hay buenas expectativas por la cercanía del mundial de futbol. Hay textiles que ya comenzaron líneas de producción especiales para esa fecha.

“Recientemente invertimos en una máquina nueva y logramos duplicar las ventas en relación al año pasado, nos está yendo bien”, dijo optimista la propietaria de una fábrica de indumentaria en Loventuel, provincia de La Pampa, que logró escapar a la tendencia general del sector.

La industria trabajó con el 76,9% de sus instalaciones, 5,9 puntos por encima de julio.

3) Maderas y Muebles. La elaboración creció 0,8% anual y bajó 5% mensual. Las firmas coincidieron que se está trabajando bien, pero con poca rentabilidad, y problemas para reponer la mercadería por los aumentos de precios. Además, observan menos efectivo en la calle y hay preocupación sobre la continuidad de la demanda en los próximos meses. Otra problemática presentada son los requerimientos de pagos de los proveedores, que exigen el dinero al momento de la entrega o al realizar el pedido. Aquí también, hay buenas expectativas por la venta que genere el mundial de futbol.

“Existen demasiadas dificultadas para adquirir materia prima importada, hay demoras de abastecimiento de 180 días. También bajaron los precios en el exterior y eso afectó nuestras exportaciones”, fue la respuesta de la propietaria de un aserradero de la ciudad de Posadas, en provincia de Misiones.

Las empresas trabajaron con el 71,4% de sus instalaciones, 5,7 puntos por debajo de julio.

4) Metálicos, maquinarias, equipos y material de transporte. El ramo tuvo un declive del 0,5% anual en agosto y 7,3% en la comparación mensual. Hubo menos pedidos de producción y fundamentalmente menos capacidad de respuesta del industrial por la falta de dos elementos: insumos y personal. Julio y agosto fueron dos meses complicados en lo operativo. La suba del dólar generó cambios semanales en las listas de precios y muchos empresarios optaron por estirar algunos presupuestos. La mayor inquietud fue por los proveedores que cotizan a dólar blue. De todos modos, en el sector afirman que ya en septiembre la situación estaría más normalizada, aunque continúan los faltantes de materias primas.

"La demanda sigue aumentando, pero no sabemos si vamos a poder responder con ventas porque no conseguimos materias primas para fabricar. No podemos vender lo que queremos ni responder a lo que nos quieren comprar”, se lamentaba un industrial de ese rubro de Ciudad de Buenos Aires.

Las empresas trabajaron con 68,8% de sus instalaciones, 2 puntos porcentuales menos que en julio.

5) Productos químicos y plásticos. La producción escaló 9% anual y 7,6% mensual en agosto. El sector viene trabajando firme, con pedidos crecientes y muchas pymes con expectativas positivas porque arrancan meses buenos para la actividad. Sin embargo, las empresas siguen marcando que los problemas de abastecimiento de insumos les frena la elaboración. También la cadena de pagos comenzó a resentirse, “se mueve más lenta”, fue el comentario más escuchado.

“Agosto fue bueno pero tenemos faltantes de materia prima destinada a empaque y un aumento exorbitantes en los precios del alcohol y propelente”, advirtieron desde una empresa de Moreno, en Provincia de Buenos Aires.

El uso de la capacidad instalada se elevó a 75,5%, 1,6 puntos por encima de julio.

6) Papel, cartón, edición e impresión. Hubo un ascenso del 9% anual en agosto y 4,8% mensual. Las firmas consultadas señalaron que están produciendo bien, a pesar de que reabrieron gráficas y hay más competencia. Eso explica las inversiones fuertes que está haciendo el sector para ganar competitividad y ofrecer mejores precios. Hubo algunos problemas de abastecimiento, como es el caso de los adhesivos, que son importados y complicaron ciertos trabajos.

“Estamos haciendo una nueva planta y comprando máquinas, en agosto nos fue muy bien, pero tenemos un gran problema con la importación, estamos produciendo con materia prima que ya teníamos, pero no podemos reponer”, relató el dueño de gráfica de la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe.

El uso de la capacidad instalada subió 6 puntos porcentuales en agosto, a 74,1%.