‘El horario corrido aportaría también a una mejor seguridad’

Foto: Archivo

Guillermo Santellán, desde el Centro Empleados de Comercio, se refirió al hecho del sábado a la mañana, tras la consulta de LU32. En el marco de las actividades por el mes de los trabajadores mercantiles, Santellán relacionó este perdido histórico del sindicato y advirtió que puede ayudar a una mejor organización de la comunidad. Además, repasó los ganadores de esta semana y reiteró que el lunes 26 es feriado para los empleados de comercio.