HCD: La Secretaría ya se llama 'Dra. Susana Alonso'

La presidenta del Concejo, Cecilia Krivochen encabezó este lunes la imposición del nombre, y de esta manera se dio cumplimiento a la Resolución 022/22 aprobada por unanimidad meses atrás. A diferencia del día de la sanción de la resolución, para la que se habían reunido los hijos de Susana, esta vez también llegaron sus hermanos desde La Plata, quienes destacaron la relación de Susana con la comunidad.