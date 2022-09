Peregrinos a caballo: ‘Creo que vamos a llegar a la Basílica’

Foto: Archivo

Carlos Carlón, integrante de la Agrupación de la Iglesia San José, afirmó que han completado todos los trámites para evadir la prohibición que rige. Señaló que el intendente de Luján tomó la decisión de prohibir por hechos lamentables, que se han dado en el marco de peregrinaciones a caballo anteriores.