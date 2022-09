Bomberos inauguró nuevas dependencias en el Cuartel Central

Lo informó Hugo Fayanás, titular de la Asociación, este martes en La Voz de Bomberos por LU32. Se trata de una nueva sala de reuniones, detalló, a la que se le hicieron mejoras. En otro orden, admitió que se vienen encuentros con referentes de la ruralidad, para adelantar y prevenir lo más posible los incendios de temporada.