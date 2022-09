Con 19 votos, el Concejo aprobó la prórroga del Servicio de Obras Sanitarias a Coopelectric por 5 años

En desarrollo...

Ante la presencia de algunos interesados en el tema, se alteró el orden del día, para tratar una resolución del Frente de Todos, que pide la construcción de un anfiteatro, en un espacio de la localidad donde se radica una plaza. La concejal Cazot explicó que los chicos de la escuela que lo impulsan, están en un programa de la Provincia, pero no alcanzará el dinero, por eso considera necesario, solicitar al Ejecutivo local que lo complete. Fue aprobado por unanimidad, y arrancó los primeros aplausos del día. Luego tomaron la palabra los chicos de la escuela, que explicaron el por qué querían ‘la plaza con más mesas, sillas y juegos’.

Tras este proyecto, se trató la resolución para nombrar como ‘vecinas destacadas’ a Mabel Poly y Elba Echaide, fundadoras de la Comisión de Damas ‘Por la Sonrisa de un Niño’, conocidas entre otras actividades, por ser las organizadoras, todos los años, de la llegada de Papá Noel. Fue el concejal Frías, del bloque Juntos, quien leyó el proyecto de resolución. Fue aprobado por unanimidad, y también aplaudido. Las vecinas estaban en el recinto y fueron avisadas que la resolución se les entregará en los próximos días.

Se retomó el orden del día, con el tratamiento de la aceptación de la prórroga de la concesión del servicio de Obras Sanitarias, en favor de Coopelectric. Será por 5 años, indicó el concejal Coscia, encargado de defender el proyecto de ordenanza. Abarca a todos los servicios de obras sanitarias que la cooperativa presta en el partido. El Concejo debe rubricar el decreto que ya firmó el intendente Galli para que esto se dé.

La concejal Arouxet indicó que las autoridades de la cooperativa respondieron ‘lo que quisieron’ cuando fueron al Concejo. Denunció que no pudieron estudiar el expediente en el Cuerpo, como sucedió con el de Transporte Público. Afirmó que Oscar López, gerente de la cooperativa, les dijo que no podían hacer las obras pautadas en la concesión porque estaban trabajando a pérdida y que, pese a eso, buscan prorrogar la concesión. Adelantó que se vendrá un nuevo incremento en la tarifa, que sería del 240%. Adelantó el pedido de abstención, por no haber podido estudiar el expediente.

El concejal Sánchez recordó que las cooperativas tienen como objeto brindar un servicio y no persiguen ánimo de lucro, por eso, desde ese punto, siempre estarán a favor de tener una cooperativa. Es muy difícil, dijo, que cuando las cooperativas se olvidan de ese fin primario, hay que recordarlo. Adelantó que van a acompañar el proyecto, pero pidió que no se olviden del fin social que tienen. Fue aprobado por mayoría, con 19 votos, excepto la abstención de Ahora Olavarría.

Se aprobó una cesión de derechos en favor de una empresa, que pertenecía antes a Vial Namuncurá.

Se alteró el orden del día para tratar un proyecto que distingue al grupo fundador de la Casa de Cultura y Turismo de la Villa. Lo introdujo el concejal Sarachu. Fue aprobado por unanimidad, también ante la presencia de las destacadas.

Se dio el primer cuarto intermedio.

Casi a las 10:30 volvieron los concejales a sus bancas, para tratar el proyecto de Honor al Mérito Ciudadano para Coronel Mario Lindner. El concejal Coscia repasó la vida del vecino, desde su nacimiento en Colonia San Miguel, hasta que llegó a la localidad para trabajar en Fábrica Loma Negra. La concejal de la UCR, Belén Vergel, mencionó palabras que le pasaron de la Juventud Radical, que quieren mucho a ‘Melo’. La resolución fue aprobada por unanimidad.

De manera conjunta se trataron una Resolución y una Comunicación vinculados al estado de la Ruta Provincial N° 51 los proyectos fueron presentados por el bloque de la UCR y el bloque Juntos, respectivamente. Tras el debate se sancionaron la Resolución 132/22 y la Comunicación N° 051/22. Tras ello se sancionó la Resolución N° 133/22 donde se solicita al DEM la construcción de un Jardín de Infantes en la localidad de Loma Negra.

Luego se aprobaron varias donaciones a favor de Rosamela Eyler, Esteban Vallejos y Natalia Calonge.

Comenzó, a las 10:45, el tratamiento de proyectos sobre tablas.

La concejal de la UCR Belén Vergel introdujo dos proyectos relacionados con Colonia San Miguel. Las resoluciones apuntan a primero, dotar de un espejo de agua a la localidad, como lo es el Balneario. Recordemos que el intendente Galli anunció la semana pasada la construcción de una pileta allí. Por otro lado, la otra resolución reclama la instalación de señalética y cartelería para llegar a la localidad, que sirva para promover el turismo. El concejal Marinangeli adelantó el acompañamiento, pero mencionó la concreción de la obra comunicada por el intendente. El concejal Sánchez adelantó acompañamiento, pero cargó contra el Ejecutivo en relación con el poco reconocimiento del intendente a iniciativas de la oposición, como esta del Balneario, que hace años viene solicitándola Eduardo Rodríguez, concejal mandato cumplido. El concejal Sarachu esperó que el intendente, cuando estuvo, haya pasado por la calle lateral de la Colonia, que estaba intransitable por los pozos. Ambas resoluciones, fueron aprobadas por unanimidad.

También se aprobó por unanimidad una declaración de interés legislativo de la muestra Olavarría en la Postal del coleccionista e historiador Marcos Rodríguez, que se expone en el Museo Dámaso Arce, tras el pedido de la UCR. El concejal Endere manifestó su adhesión a la declaración.

El orden del día siguió con el tratamiento de una resolución del Frente de Todos que pide el mantenimiento de calles determinadas de Loma Negra. El concejal García pidió que, en vistas de tratar un nuevo prespuesto, que el Ejecutivo amplíe las partidas de asfalto, sobre todo en las localidades. Fue aprobado por unanimidad.

Mismo destino tuvo el proyecto que buscaba declarar beneplácito por el décimo aniversario de Estrellas Amarillas Olavarría. El concejal Coscia recordó que el 15 de septiembre de 2012 se pintaron las primeras, por las víctimas de la tragedia de la combi, en el paso a nivel de Colonia Hinojo.

La concejal Álvarez se refirió a la declaración de interés a las jornadas de psicólogos “Reanudando la presencialidad”. La resolución fue aprobada por unanimidad.

La concejal Creimer introdujo el proyecto que solicita al Ejecutivo la realización de obras determinadas en el Cerro Fortabat. Recordó palabras del concejal Coscia, en torno a la importancia de la Cultura y el Turismo. Explicó que recorrieron el lugar y observaron instalaciones viejas, donde hubo baños, agua y electricidad. Se podría hasta diseñar un Vía Crucis, explicó la concejal y profundizar sobre el turismo religioso, como una posibilidad más de trabajo. Fue aprobado por unanimidad.

Tras un cuarto intermedio, se retomó la sesión a las 11:50, con el tema TU.VI.

La concejal Creimer fue la primera voz en el pedido de informes promomido por el Frente de Todos, respecto a las acciones tomadas contra la firma Escobedo Mariano Mauro. Repasó varias previsiones que la Ley de Obra Pública tiene en casos de incumplimientos. Sostuvo que nada se dijo en torno a que la demora en la ejecución de la obra haya sido causal de rescisión de contrato. Se desconocen los motivos específicos, debido a que aún no fue publicado el decreto. Mencionó declaraciones de Hilario Galli donde se achaca a la cuestión inflacionaria, pese a que hay una cláusula de redeterminación de precios.

La concejal Arouxet fue más dura en los términos y pidió que ‘reconozcan el error’, en el marco de su pedido de informes particular. No solo el intendente, pidió, hay funcionarios que cobran el sueldo y deben responsabilzarse. Ahora será ‘la gente’ la que pague la diferencia. Afirmó que aún no se sabe si habrá una contratación directa o una nueva licitación. ‘Si no puede hacer 14 viviendas con 11 mil millones de presupuesto, que encima están pagas por los adjudicatarios ¿qué pueden hacer?, se preguntó. Finalmente, si bien reconoció que no se puede acompañar en partes un pedido de informes, lo hará en general con el pedido del FDT.

El concejal Endere fue la voz del Oficialismo. Señaló que no comparten las opiniones vertidas sobre los funcionarios y sobre el programa. Calificó como ‘mala noticia’ la determinación de suspender la obra. Para él, ningún político quiere tomar la decisión de suspender una obra y más de vivienda. Afirmó que son más de 100 las obras que se llevan adelante en Olavarría y no se suspenden, como si sucedió con la empresa Wayro, que rescindió el contrato con la empresa que estaba a cargo de la ampliación de Ciencias de la Salud. Consideró que con las TUVI se duplicará el presupuesto, como sucedió con esta obra. Respecto al pedido de informes del FDT, les pidió que soliciten el decreto al que hacen referencia, al igual que el tema de la multas decretadas, que ya están en los decretos que los concejales observaron en el expediente. Y restó importancia a los informes sobre declaraciones de funcionarios. Si, dijo, acompañar el pedido de informes de Ahora Olavarría.

El concejal Sarachu expresó su desacuerdo con Endere. En otro punto mencionó sus criticas a los funcionarios, en especial a Hilario Galli por sus expresiones. Consideró que no son comparables las obras de Ciencias de la Salud y ésta. Reiteró que no son críticos del programa de viviendas, sino de la implementación, por ejemplo, de la no experiencia de una empresa que se conformó un mes antes de la licitación. El intendente respondió esto comparando a la empresa con un chico que sale de la secundaria, recordó Sarachu. Finalmente, expresó que se desprestigia el rol del Cuerpo, cuando se pidió la presencia del Secretario de Obras Públicas para responder, y les advirtieron que a los únicos que hay que darle explicaciones es a los adjudicatarios.

El concejal Marinangeli aclaró que los trabajadores se movilizaron por motus propio a la sesión.

Matrella, por la UCR Juntos, indicó que cuando se maneja dinero público hay que ser mucho más cuidadoso e informar. Agregó que los concejales pueden ayudar a que las cosas se hagan mejor.

El concejal Wesner mencionó que en estos años de gestión, la Municipalidad no ha entregado una sola vivienda. Los funcionarios municipales reconocieron errores que no reconocen los concejales, sostuvo. El mayor error fue darle a un fotógrafo del intendente, militante del PRO, la construcción de viviendas industrializadas. Recordó la sesión especial donde se realizaron todas estas preguntas y cargó nuevamente con la falta de experiencia de la empresa. Consideró el único factor exógeno acá es la política.

La concejal Landívar se preguntó por qué el intendente Galli le dio tanta cabida a un fotógrafo y a su socio, habiendo tantas empresas de construcción con prestigio, señaló, advirtiendo que lo hacía cierto temor, recordando los episodios de amenazas a periodistas en el predio de TUVI.

La concejal Amespil indicó que para la obra del Hospital la empresa que pasó la mejor oferta fue Wayro, y no se le adjudicó, porque el municipio ‘sabe lo que hace’. Por eso, consideró que la obra de Ciencias de la Salud está emparentada con esto. ‘No nos rasguemos las vestiduras porque a todos los niveles del Estado les puede pasar’, agregó. Amespil afirmó que se cuenta con la información, más allá de que se dijo que no, porque hay acceso al expediente. Que ningún adjudicatario se retire del plan es muestra de confianza, consideró.

Para Sarachu ningún adjudicatario se retiró, porque el municipio, o sea todos, van a poner los 5 millones de diferencia por casa que se van a necesitar para culminar las obras.

La concejal Arouxet respondió a Endere que por la inflación, hay cláusula por mayores costos, mientras que Amespil mencionó otras causas, pero reiteró que todavía no se conoce el decreto con los motivos.

El concejal Sánchez explicó que la obra de Ciencias de la Salud no puede ser controlada por el Concejo Deliberante. Les dijo a los ‘creadores del Ah pero Macri’, que van a seguir insistiendo con la herencia que dejó el gobierno de Cambiemos. Le recordó a Marinangeli que los trabajadores declararon en el Concejo que les pagaron el día y les dijeron que fueran a la sesión a manifestarse. Agregó que a los vecinos los funcionarios y concejales los tranquilizaban diciendo que ‘está todo bien’. Explicó que las advertencias que realizaron las hicieron dentro de las potestades de control que tienen como concejales, no por ser contrarios a la política de vivienda.

El pedido de informes del FDT fue rechazado con los votos de Juntos y UCR Juntos. El de Ahora Olavarría fue aprobado por unanimidad.

Más adelante el Honorable Concejo Deliberante declaró de Interés Legislativo Municipal a la jornada “Rondas de Paz” que se realizará este jueves 22 de septiembre en el Paseo Jesús Mendía. La declaración quedó establecida en la Resolución N° 131/22.

En el final del debate parlamentario, el HCD sancionó por unanimidad la Resolución N° 134/22 que solicita el cumplimiento de la Ordenanza N° 4374/19 sobre actividades culturales.

La presidenta Cecilia Krivochen invitó al Delegado Municipal de Loma Negra para arriar la bandera nacional y de esa manera dar por finalizada la sesión. Antes se realizó un minuto de silencio en memoria de los dos vecinos de la localidad de Loma Negra que fallecieron este jueves tras un accidente de tránsito en inmediaciones de la localidad de Tapalqué.

Instrumentos Normativos Sancionados: Ordenanzas (10), Resoluciones (14); Comunicaciones (2); Pedidos de Informes (1).

En las próximas horas, estará disponible la sesión en formato audivisual, en el canal de HCD en Youtube