El Peronismo con un precandidato a intendente anotado

Hernán Parra, empresario, y uno de los integrantes de la Comisión Directiva de CORIM, expresó en Entre Amigos sus ganas e intenciones de competir por la intendencia, de la mano de Eduardo ‘Bali’ Bucca, senador provincial, con quien tiene una relación de amistad, desde hace muchos años, reconoció.