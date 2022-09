Unidad Piquetera anuncia manifestación con permanencia en el Municipio

Ante el agravamiento de la crisis social y económica y la profundización del ajuste fondomonetarista, del gobierno Nacional, la UNIDAD PIQUETERA resolvió en Plenario Nacional continuar con el plan de lucha ante el ajuste. Sera este martes 27 de septiembre desde las 10 Horas en las afueras de la municipalidad y en distintitos puntos del País. En Olavarria, será concentración con permanencia.

BASTA DE EMPOBRECERNOS

Somos trabajadoras y trabajadores, lxs cuáles recibimos un Potenciar trabajo, y aparte de eso hacemos trabajos independientes, changas, todo en negro. Hoy, nos encontramos con un salario muy por debajo del salario mínimo de la canasta básica.

Nos encontramos aquí, luchando no solo por mejorar nuestra calidad de vida en varios aspectos, sino que también lo estamos haciendo por muchxs trabajadorxs, jubiladxs, pensionadxs, etc. que ya sea con trabajo en blanco o en negro, con una jubilación o pensión, no llegan con su economía más que a mitad de mes.

Por eso seguimos luchando por los siguientes reclamos, para todas las personas que cobran por debajo de la canasta básica, alrededor de $120,000:

*Duplicación de la tarjeta alimentar cabal, que tengan acceso todas las personas y amplíen la compra de productos con la misma.

*Subsidio en alquileres de $ 10.000.

*Materiales para mejorar y/o ampliar nuestras viviendas.

*Subsidio del boleto para aquellos que no tienen beneficios, ampliación de los recorridos y horarios.

*Condición N1 en el Carnet Hospitalario, mejoras en el servicio de turnos, en la atención de salas y territoriales, y extensión de horarios de atención.

*Construcción de un espacio para mujeres y sus hijas/OS, que sufren violencia de género, donde puedan quedarse por un tiempo y tengan la contención necesaria.

* Planificación y construcción de barrios populares, con una forma de pago accesible a nuestra economía.

NOSOTRXS REALMENTE SABEMOS DE LAS NECESIDADES QUE HAY EN LOS BARRIOS.

#TRABAJO GENUINO

UNIDAD PIQUETERA DE OLAVARRIA