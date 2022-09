‘El dialogar con los empresarios es lo que más éxito nos da’

Lo señaló en Radio Olavarría, Miguel Santellán, titular del CECO, en cuanto a la alta adhesión al feriado por Día del Empleado de Comercio, que se conmemoró este lunes 26, con una gran cantidad de negocios, de todos los tamaños, que no atendieron al público. En otro orden, también repasó lo que es un sueldo digno para un trabajador.