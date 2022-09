RADIO EN VIVO

'Se puede vivir del arte, sin lugar a dudas'

El docente y bailarín, Iñaki Urlezaga, ofreció una masterclass en el Estudio de Gladys Messineo, patrocinada por el Instituto Cultural de la Provincia. En la previa de la misma, de la que participarían más de 22 personas de forma gratuita, dialogó con los medios de comunicación. Se referió a la actualidad de la danza, algunas diferencias entre al Área Metropolitana y el resto de la Provincia. Su vida tras el retiro y la pandemia, entre otros tópicos. El concejal Wesner entregó una declaración de interés emitida por el Concejo Deliberante.