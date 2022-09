‘Es un gran orgullo llevar la bandera de nuestro País’

En la previa al inicio de los juegos Sudamericanos de Asunción, Agustín Vernice dialogó con Lu32. El joven palista manifestó que este año es el mejor de su carrera y que disputará la última competencia del año en el Paraguay. El sábado será abanderado de la delegación nacional, junto a la jugadora de Hockey, Rocío Sánchez Moccia.