Coopelectric, 94 años: ‘Lo que soñaron los fundadores, está más que cumplido’

Lo consideró Cruz Arouxet, titular del Consejo de Administración de la cooperativa en LU32. La entidad llega a su aniversario este viernes 30. Se festeja el sábado 1 con una gran celebración en el Parque del Bicentenario con música, espectáculos, food trucks y artesanos.