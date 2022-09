Se viene Octubre Rosa: campaña contra el cáncer de mama

Desde LALCEC Olavarría preparan atenciones por partida doble, con el ojo en el 19 de octubre día mundial de lucha contra la enfermedad, ya que planean consultas ginecomamarias. Ivone Olivetto, referente de la comisión, destacó el apoyo de otras instituciones, como la Unión Industrial, que posibilitan el poder llevar a cabo las acciones de difusión, concienciación y prevención.