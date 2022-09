Neumáticos: hubo acuerdo y el sábado retoman el trabajo

Tras una extensa audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que culminó pasadas las 4 de este viernes, los trabajadores lograron cerrar una paritaria por encima de la inflación y proyectar un acuerdo salarial para el próximo año en la misma línea. Alejandro Crespo, titular del SUTNA, adelantó una asamblea para hoy a las 14 horas y la vuelta a fábricas para este sábado por la mañana.