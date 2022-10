Además de la práctica deportiva, los internos recibieron la visita del doctor Germán Caputo, ex jugador de rugby, médico especialista en Traumatología, ex Director del Hospital Municipal y Secretario de Salud del Municipio de Olavarría. El objetivo de la visita fue brindar una charla motivadora, táctica y sobre la salud necesaria para la disciplina que lo apasiona tanto como a los internos.

El encuentro se llevó a cabo en el SUM intramuros y contó con la presencia del entrenador del equipo “Catriel Rugby Club”, Santiago Casey, junto a la Lic. en Psicología Alejandra De Lazzer quien integra el Centro de Acceso a la Justicia Social en la Unidad 2, el subdirector de Asistencia y Tratamiento, Juan Navarro y el subjefe de Tratamiento, Facundo Luna.

Alrededor de 40 internos practican rugby y para ellos significa la posibilidad de crecimiento en la práctica del deporte. Caputo habló sobre los valores, el impacto que tiene en sus vidas y comentó que "lo que es el entrenamiento invisible o entrenamiento oculto, se hace fuera del horario en que uno está entrenando específicamente y hace referencia al dormir bien, tomar agua, tener actitudes de buena vida, tener hábitos saludables, cepillarse los dientes después de comer para no tener caries, para que la carie no haga una toxina que debilita la musculatura, estar preparados físicamente, comer bien y variado. También no recurrir a las drogas ilícitas ni a las lícitas, si uno toma analgésicos por dolor muscular. Eso va hacer que ustedes reaccionen mejor en el juego y eviten lesiones. Si nosotros nos golpeamos y no estamos bien preparados, somos más propensos a lesionarnos”, destacó el funcionario.

Al final, se enfatizó que “el rugby es un estilo de vida, el que trabaja y es perseverante va andar bien, por eso yo creo que a lo largo de mi vida el rugby me ayudó mucho, me disciplinó, me hizo ser perseverante, no rendirme ante la derrota. Yo siempre digo que el rugby me hizo un ganador por todo lo que me aportó”.

Los internos agradecieron la presencia del Dr. Caputo con aplausos y un refrigerio.