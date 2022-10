Nuevas tecnologías: El CECO satisfecho con una charla, pero preocupado con lo que se viene

Desde la directiva del gremio local, Guillermo Santellán, se mostró expectante con lo que el futuro depara con los avances de la tecnología. Destacó el encuentro que tuvieron encabezado por el Juez Bionda, olavarriense, a cargo del Juzgado Comercial y Civil 2 de Azul sobre el tema. En otro punto, repasó la lista de ganadores de los premios por el Mes del Empleado de Comercio.