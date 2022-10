La CGT Olavarría quedará normalizada con un triunvirato

Foto: Línea Sindical (Archivo)

Estará a cargo de un referente de la Casa del Trabajador, otro del Frente Sindical y una mujer. Lo adelantó Ezequiel Collado, secretario general del Sindicato de Obreros del Vidrio filial Olavarría, integrante de la Casa del Trabajador. Se lamentó por no poder llegar a una lista de consenso, pero consideró que van a seguir trabajando para hacerlo, pero con la CGT Regional ya normalizada. Consideró que para noviembre ya tendrían que estar culminados todos los trámites necesarios para poner en marcha la Central.