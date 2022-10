Coopelectric pide 240% de aumento en el agua y ajuste cuatrimestral

Foto: Google Street View

La solicitud ya está en el Concejo Deliberante, aunque no tomó estado parlamentario, y debe ser estudiada por los ediles. También la prestadora quiere un ajuste cuatrimestral automático, aunque es de difícil concreción porque no está permitido por la Ley Orgánica. Enrique Lospinoso, subgerente de Coordinación Administrativa de Coopelectric, se refirió al tema en LU32.