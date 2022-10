‘El bono de $7 mil a jubilados sigue hasta noviembre’

Lo explicó el Dr. Eduardo Braunschweig en Radio Olavarría. Indicó que está dirigido a beneficiarios de la mínima y a aquellos que no superan los $50 mil de haberes, para paliar los efectos de la inflación. En diciembre, habrá aumento por la ley de movilidad.