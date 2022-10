La ‘Invasión’ de orugas negras ‘gatas peludas’ es por la sequía

Advierten por la ‘voracidad’ de las mismas, que se alimentan de hojas, preferentemente de plantas de jardín o verduras y que hasta pueden ocasionar reacciones alérgicas o dermatitis. Se pueden controlar con elementos orgánicos o insecticidas tradicionales, explicó la agrónoma Belén Rosini en Entre Amigos.