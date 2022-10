‘Los museos constituyen un abanico de opciones e identidades que forman a Olavarría’

Un 6 de octubre de 1921 se inauguraba en Buenos Aires el primer museo municipal de aquella ciudad, lo que sirve como hito para establecer esta fecha como el Día de los Museos Municipales en la Argentina. Para Agustina Marino, directora de Gestión Cultural del Municipio, Olavarría es una de las pocas ciudades de la provincia con once museos municipales.