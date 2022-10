‘Hay problemas que no se pueden asumir de forma individual’

Carlos ‘Maco’ Somigliana, integrante del equipo del Fiscal Julio Strassera que enjuicio a las Juntas, representado en “Argentina, 1985” y actual miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense, atendió a LU32 y se refirió al filme, a su trabajo en aquel momento, y a su trabajo actual. En Olavarría, quienes vieron la película, que se proyectó la primera semana en tres funciones en los dos cines, se cuentan de a centenares.