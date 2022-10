Dos detenidos por manipular material de abuso sexual infantil

Había imágenes de bebés de tres meses de edad, indicó el Dr. Moyano, que encabezó los operativos. Los dos olavarrienses habían sido allanados a mediados de 2021. Tras analizar el material secuestrado en aquel momento, se pudieron materializar las detenciones en la mañana de este martes.