‘Este verano va a ser complicado por los incendios, en el campo y en la ciudad’

Lo adelantó Adrián Guevara, coordinador de Defensa Civil e integrante del Cuerpo Activo de Bomberos. Consideró que, estadísticamente, se viene una temporada que tendrá a los recursos que se usan para luchar contra ellos, al límite, por eso solicitan el apoyo de la población, para poder prevenir al extremo las situaciones.