Abuso Sexual en el Barrio Matadero: ‘Si lo detienen, será con domiciliaria’

En la mañana de este martes, con una manifestación, el grupo Animate de apoyo a las víctimas de abuso y el Frente de Organizaciones en Lucha, se concentraron en la puerta del edificio judicial de calle Rufino Fal. Hacia el mediodía, el papá de una de las víctimas se entrevistará con la fiscal Serrano.