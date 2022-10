Verea: ‘Esto es maravilloso ¿pero por qué a mi?’

Foto: En Línea Noticias

Teresita continúa incrédula tras haber recibido el premio a la mujer empresaria 2022. En Radio Olavarría afirmó que está orgullosa y con mucha alegría y que se preguntó mucho el por qué, porque había mujeres elegidas a su par que también lo merecían. Agradeció a quienes la eligieron, pero también a su esposo, y a sus hijos que están día a día con ella en el negocio.