El Día de la Diversidad Cultural

Imagen: Yo Soy Marca

El escritor Daniel Panarace afirmó que busca rescatar cosas positivas del 'choque de culturas'. Lo ilustró con un poema de Pablo Neruda, que hace un balance de 'lo perdido y lo ganado' tras la llegada de los españoles a América. Esto relacionado con 'La Palabra'.