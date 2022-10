Temporada de reptiles: recomendaciones a tener en cuenta

Iniciada la primavera se extienden los días, aumenta la temperatura y comienzan a tener mayor actividad diferentes reptiles. Es por ello que, desde el Bioparque Municipal “La Máxima” se brindan una serie de recomendaciones.

Durante esta estación se pueden encontrar lagartos overos, culebras y víboras de importancia médica, yararás grande y ñata, lagartijas, entre otras. Muchos reptiles se acercan a las viviendas en búsqueda de agua, por lo que se recomienda no asustarse, mantener distancia prudencial y contactarse con la Red de Rescate, Conservación y Rehabilitación de Fauna de Olavarría.

Los reptiles ayudan a controlar poblaciones de roedores y anfibios, que sin esos frenos naturales causarían desbalances ecosistémicos y en el caso de los roedores, podrían transmitir enfermedades zoonóticas, como las producidas en nuestra región con la Fiebre Hemorrágica Argentina, conocidas como el «mal de los rastrojos».

Días atrás se registraron apariciones de culebra verde y negra (Liophis poecilogyrus sublineatus) en dos localidades: Sierra Chica y Cochi Tué, en Loma Negra. En Cochi Tué el vecino logró comunicarse con el Bioparque y pudo ser asesorado para traslocar el animal, conociendo que el animal no presentaba peligro. Por el contrario, en Sierra Chica, la falta de información y el miedo generaron el peor de los desenlaces para el animal.

Desde el Bioparque, la recomendación principal es no hacerles daño y comunicarse inmediatamente al 103 Defensa Civil o al 100 Bomberos Voluntarios de Olavarría o al 423211 Bioparque “La Máxima”, tratando de no perder de vista el ejemplar y de no capturarlo por el riesgo que esto implica tanto para el animal como para las personas que intentan manipularlos.

Hay determinados lugares que se convierten en espacios propicios para la aparición de estas especies. Los basurales, por ejemplo, son una fuente directa de alimento para los roedores y esto atrae a sus depredadores, entre las que se encuentran las serpientes. Por lo general, las serpientes sólo muerden cuando son pisadas o apresadas, cuando se ven sorprendidas por un movimiento repentino y no pueden huir o cuando no se hace caso a su posición defensiva y la persona se acerca demasiado superando el umbral defensivo del ofidio.

El encuentro de reptiles, por parte de los ciudadanos, tiene valor de conservación, su identificación y lugar de encuentro se vuelven relevantes para diversos estudios poblacionales que lleva adelante la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata con la colaboración del Bioparque Municipal “La Máxima”.

Desde el Bioaparque se deja en claro que si un ciudadano es mordido por un ejemplar venenoso, es imprescindible el tratamiento médico y aunque la acción del tóxico no pone en riesgo la vida del accidentado de manera inmediata, se hace urgente la necesidad de recurrir al uso de la antitoxina específica siempre con indicación médica concurriendo a un centro de salud próximo.

Durante todo el año, en el marco del “Programa de Educación para la Conservación de Reptiles del Pastizal Pampeano”, el equipo de profesionales del Bioparque brinda charlas de ofidismo a instituciones educativas y a la sociedad en general, las cuales permiten conocer a los reptiles y perder el miedo a estos animales que despiertan fascinación y miedo al mismo tiempo.