UCR: Presentaron la lista 123 para competir por el Comité

Los espacios que quedaron segundo y tercero en las pasadas elecciones para dirigir la UCR en Olavarría, unificaron fuerzas de cara a la interna partidaria del próximo 13 de noviembre. La lista será encabezada por Fabián Irassar, ex decano de la Facultad de Ingeniería. Militan en el sector encolumnado tras Facundo Manes y Maxi Abad, con el apoyo de los legisladores seccionales: Cellillo y Lorden.