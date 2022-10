Venta de la calle: reclaman más información desde el Concejo, y adelantan que podría haber otra venta

El concejal Gastón Sarachu, del Foro Olavarría Frente Renovador, a cargo de la comisión del HCD que revisa lo hecho con el dinero obtenido, reveló en Radio Olavarría que le pudo decir al intendente que necesitan más respuestas a las consultas que hacen. Además, señaló que buscarán que los vecinos estén más representados al momento de decidir el destino de los fondos, que resultarían de la compra de adyacencias de La Pampita por Camargo Correa.