Subsidios: ‘Va a haber una reducción paulatina y se va a ajustar la tarifa’

Lo admitió el Ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio en su visita a Olavarría. En conferencia, junto con el intendente Ezequiel Galli, indicó que antes de responder el tuit del Jefe Comunal, lo llamó para explicarle la situación bonaerense. Coinciden en las asimetrías que el Estado tiene entre el interior y el AMBA y, también, en que los ciudadanos no pueden ser rehenes. El Ministerio le ofreció a la Comuna, ayuda técnica para estudiar la estructura de costos de las empresas locales que ‘están pidiendo un nuevo ajuste de tarifa’, reveló Galli.