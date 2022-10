Tu.Vi.: El municipio buscará cobrar 'daños' a la empresa con la que rescindió el contrato

Lo admitió el Subsecretario de Asuntos Legales, Marcelo Fabbi, en LU32. Indicó que el nuevo contrato con Vigas y Bloques es por $76 millones. De todos modos, reafirmó lo dicho oportunamente por el Secretario de Gobierno, en torno a que los adjudicatarios no asumirán el costo. También explicó el por qué del plazo extenso para culminar la obra, de 9 meses.