Este viernes ‘Libros como puentes’

Se trata de una actividad abierta a todo público, con entrada libre, que se desarrollará en el Centro Cultural Universitario, de San Martín 1955, a partir de las 18 horas. Es una puesta de distintos espacios y actores del ámbito cultural, El Puente Librería, Ediciones delaltillo y la Biblioteca Del Otro lado del Árbol.