Charla-taller sobre conocimiento interior en el Centro Cultural Municipal

Se invita a participar de la segunda charla-taller basada en la propuesta de “Shamballa”, un espacio donde desarrollar el conocimiento interior, conectando con nuestro propio Maestro para facilitar la Autosanación y Expansión de Consciencia, incluyendo Armonización y Meditación (Mindfulness).

La propuesta se denomina: “Atrapados en el Discurso. Hábitos mentales que re-crean más de lo mismo ¿Cómo hago para cambiar? Redescubriendo quien YO SOY”. Se trata de la obtención de herramientas para una vida autosustentable, basadas en el desarrollo de la propia mirada (observador interno): quien estoy siendo y quien deseo SER (Espiritual, Emocional y Físicamente). Trabajo de introspección y Conciencia plena.

La propuesta, de una hora y media de duración aproximadamente, se desarrollará el sábado 22 de octubre en el Salón Auditorio del Centro Cultural Municipal “San José”, a partir de las 17 horas. Se ruega puntualidad, ya que sólo se contará con 10 minutos de tolerancia para el ingreso, a partir del horario establecido.

El evento está destinado a público en general interesado en la temática. Recomendación: asistir con ropa cómoda (que no provoque tensión en el cuerpo) y llevar una botellita de agua. La capacidad es limitada y no es necesario hacer reserva previa. No propone actividad Física. Entrada libre y gratuita.

Capacidad Limitada: Hasta 40 personas, por orden de llegada sin reserva previa.