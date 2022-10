Charla en Coopelectric: ‘Integrando Salud’

En el mes de concientización sobre el cáncer de mama, Coopelectric y Ola Rosa invitan a la comunidad a participar de la charla “Integrando Salud” que se realizará en el marco del Ciclo de charlas y conferencias 2022. Tendrá lugar este jueves 27 de octubre a las 18:15 hs. en el Salón Auditórium de Coopelectric ubicado en Belgrano Nº 2850.Sobre el tema, habló con LU 32 María Laura Canil, Bioquímica con formación en Psiconeuroinmunología .Ingresar para escuchar la entrevista