Este viernes y sábado se realiza el III Congreso del Hospital Municipal

Tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Olavarría (CCO) y contará con las disertaciones de prestigiosos profesionales de todo el país, y se encuadra en la pandemia Covid 19, la cual ha reafirmado la necesidad de un abordaje interdisciplinario y la actualización permanente por parte de todo el personal asociado al cuidado de la salud.El Dr. Germán Caputo se refirió a la importancia del encuentro