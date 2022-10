Se suspendió el espectáculo 'Olavarría Vuela'

Oscar Garay e Ignacio Tuccio, Presidente y Tesorero del Aeroclub, explicaron que se debe a las malas condiciones del tiempo el próximo domingo. Aclaró que si bien el sábado hará buen tiempo, se decidió suspender porque "no queremos hacer a un 50 %" el espectáculo