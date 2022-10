Bariloche amaneció con una intensa nevada y temperaturas debajo de dos grados

Una tardía e inusual nevada se precipitó la madrugada de este sábado sobre la ciudad de San Carlos de Bariloche y la zona cordillerana, donde las temperaturas no superaron los 2 grados, con una sensación termina bajo cero.





La nevada acumuló varios centímetros en las zonas altas de la ciudad turística rionegrina, por lo que las autoridades de Protección Civil recomendaron circular con precaución en todo el casco urbano, aunque no se registraron inconvenientes en el tránsito vehicular,



El viernes fuertes vientos provocaron la caída de arboles en varios puntos del ejido municipal, lo que produjo la interrupción de servicios de internet, que aún no se restablecieron, sobre todo en la zona oeste de Bariloche, la más afectada por la inclemencia climática.





¿Cómo seguirá el tiempo en Bariloche?

Con respecto a la situación meteorológica, la Autoridad Interjurisdiccional de cuencas prevé para las próximas horas "aire frio con lluvia y nieve en cordillera, períodos ventosos con ráfagas fuertes en la cordillera y meseta, y fio e inestable con probables lluvias y probables heladas en la madrugada del lunes".



Foto: Eugenia Neme para télam