Berni: ‘Nosotros somos el Ministerio de la Policía, la seguridad es una construcción mucho más amplia donde hay diferentes organismos’

El Ministro Berni, en conferencia de prensa se refirió a distintos aspectos de la seguridad . Con respecto a la entrega de 16 patrulleros, mencionó que el Gobernador se había comprometido renovar el parque automotor