Nuevo récord para el Mercado Olavarriense del Domingo 6: más de 130 puestos

Se trata de la primera actividad en el marco de la semana mundial del emprendedorismo que se conmemora a partir del lunes 7, y se realizará en conjunto con la fiesta ‘Un aplauso al asador’. Leonardo Maiola, director de economía social del municipio, comunicó por LU32 las capacitaciones y demás iniciativas que tienen previstas.