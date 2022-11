‘En la identidad de uno, también aparece un contrario’

Foto: Télam

El autor Pedro Saborido forma parte de la grilla de charlas del Festival del Libro de Olavarría, que comienza este viernes y se desarrollará en Fomento Mariano Moreno. El domingo a las 20 horas presentará ‘Un Viaje por el Universo Bonaerense’, donde condensará ‘Una Historia del Conurbano’ y ‘Una Historia del Peronismo’, entre otras de sus publicaciones, para entablar reflexiones con el público que llegue. En la previo dialogó con LU32 en torno a la construcción de las identidades y, también, lo que tenemos en común y lo que nos diferencia a los bonaerenses.