Este Fin de semana se realiza el Festival del Libro

Con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, los días 4, 5 y 6 de noviembre se realizará en el Festival del Libro en la ciudad de Olavarria. La propuesta surge a partir de la demanda de libreros, editoriales y gestores culturales de la ciudad y es gestionada por los concejales Maximilano Wesner y Mercedes Landivar. Participarán autores locales y de la región y habrá stands de librerías, bibliotecas populares y editoriales, junto con un sector exclusivo para las niñeces. Mercedes Landivar brindó detalles del evento en una nota exclusiva con Lu32. Ingresar para escuchar el audio y leer el cronograma completo