Intendentes y dirigentes Vecinalistas deliberarán en Olavarría

Es la primera vez que se lleva a cabo en Olavarría y es el Cuarto Congreso de Buenos Aires Primero. Tendrá lugar en la Sociedad Española y se prevé una conferencia de prensa a las 15.La idea es trabajar en un “Vecinalismo en serio” dijo Alexander Aquila, integrante de “Somos Olavarría”