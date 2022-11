En un ambiente de concordia, la Municipalidad y el ENOHSA firmaron convenio por más de $500 millones

Se trata de los acuerdos para construir el Colector Cloacal Norte, la conclusión de las cloacas en Villa Floresta y Belgrano y la red de agua en el Barrio Belén. Para el acto, que se realizó en Fomento Mariano Moreno, llegó el titular del organismo nacional, Néstor Álvarez, que lo encabezó junto al intendente Ezequiel Galli, el diputado provincial César Valicenti y el concejal Maximiliano Wesner.