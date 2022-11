Gay: ‘No tiene nada que ver el conurbano con el interior’

El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, profundizó en ‘Entre Amigos’ su idea de ‘mudar la capital provincial’ al centro de la provincia. Afirmó que tiene que ver con la eficiencia del Estado y algo más relacionado con un repensar integral de la Provincia. Por ejemplo, dijo, llevar la Legislatura a un modo unicameral, como tienen otros distritos.