Festival de Doma: ‘Nunca hemos vendido tanta cantidad de entradas anticipadas’

El productor del mismo, Ricardo Sosa, afirmó en LU32 que es una mezcla entre el nivel de artistas programados y la necesidad del público de reencontrarse tras la pandemia. En otro orden, aseguró que este sábado el pre festival se hace, pese a las condiciones del tiempo.