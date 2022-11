La Unión Industrial promociona ampliación de empresa local

Se trata de Textil Técnico Olavarría, que cuenta con más de 250 empleados y continúa extendiendo su trabajo, complementando el producto que fabrica en nuestra ciudad, con elementos que comenzará a distribuir. En un encuentro con César Longo, titular de la UIO, Silvio Canobi, referente de EuroSafety – Textil Técnico Olavarría, presentó los productos AIR, que involucran máscaras, filtros y respiradores para trabajadores industriales.