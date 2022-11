Encuentro Provincial de Talleres Protegidos

Se llevará a cabo este viernes en el Macro Gimnasio del Club Estudiantes. Comenzará a las 8 y finalizará a la media tarde.Llegará el Director de Discapacidad de la provincia, Raúl Lucero y asistirán autoridades municipales. Participarán 500 personas de la provincia de Buenos Aires,sumándose también de Corrientes. Rosa Muia , Directora de uno de los Talleres Protegidos de Olavarría, brindó estos detalles a LU 32